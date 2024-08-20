Зеленский в Кропивницком посетил предприятие с сельскохозяйственного машиностроения
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Кировоградскую область посетил предприятие «Эльворти». Он пообщался с рабочими и поблагодарил предприятия за рабочие места и поддержку людей.
Во время рабочей поездки в Кировоградскую область Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с рабочими предприятия, которое специализируется на сельскохозяйственном машиностроении. Об этом сообщает УНН.
Кропивницкий. Посетил предприятие «Эльворти», специализирующееся на сельскохозяйственном машиностроении, и пообщался с людьми, которые здесь работают
Президент поблагодарил все предприятия за рабочие места и поддержку людей. Как указал Зеленский, это помогает сохранить нашу страну.
Напомним
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