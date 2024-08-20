Зеленский в Кропивницком посетил предприятие с сельскохозяйственного машиностроения

Во время рабочей поездки в Кировоградскую область Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с рабочими предприятия, которое специализируется на сельскохозяйственном машиностроении. Об этом сообщает УНН.

Кропивницкий. Посетил предприятие «Эльворти», специализирующееся на сельскохозяйственном машиностроении, и пообщался с людьми, которые здесь работают - написал Зеленский.

Президент поблагодарил все предприятия за рабочие места и поддержку людей. Как указал Зеленский, это помогает сохранить нашу страну.

Напомним

Аграрии имеют возможность получить 25% компенсации стоимости купленной сельхозтехники от 44 украинских производителей.