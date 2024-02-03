В Криворожском районе работала ПВО: военные уничтожили вражескую ракету
Киев • УНН
По словам главы Днепропетровской областной военной администрации, противовоздушная оборона уничтожила вражескую ракету в районе Кривого Рога.
В Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, работала ПВО, передает УНН.
"В Криворожском районе работала ПВО. Защитники уничтожили вражескую ракету", - сообщил Лысак.
Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
В Криворожском районе работала ПВО: военные уничтожили вражескую ракету
По словам главы Днепропетровской областной военной администрации, противовоздушная оборона уничтожила вражескую ракету в районе Кривого Рога.
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