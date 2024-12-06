В Кривом Роге увеличилось количество погибших и раненых в результате российской атаки
Киев • УНН
В результате российской атаки на административное здание в Кривом Роге погибли 2 человека, 19 пострадали. Среди раненых 6-летний мальчик, 8 человек находятся в больнице.
Из-за вражеского ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 19 человек. Об этом передает председатель Совета обороны города Александр Вилкул и ГСЧС Украины, сообщает УНН.
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В результате атаки ВС рф на административное здание Кривого Рога вечером 6 декабря, погибли 2 человека. Также сообщается о 19 пострадавших.
Согласно информации ГСЧС Украины, в результате вражеского удара в городе разрушено трехэтажное здание, повреждены жилые дома и автомобили.
По данным руководителя Совета обороны города: в больнице находятся 8 раненых, в том числе мальчик 6 лет. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. Судьба еще одного человека пока неизвестна, продолжается аварийно-спасательная операция.