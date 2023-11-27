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В Кривом Роге 10-месячный ребенок умер, съев картофель, сваренный на грибном отваре

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 15:27  •  12162 просмотра

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В Кривом Роге 10-месячный ребенок умер после того, как съел картофель, сваренный на грибном отваре. Ребенка госпитализировали с диагнозом "кишечная непроходимость". Несмотря на попытки врачей спасти маленькую жизнь, ребенок умер через три дня.

В детской больнице Кривого Рога умер 10-ти месячный ребенок, которому стало плохо после того, как он съел картофель. Информацию об этом корреспонденту УНН подтвердила инспектор по коммуникации Криворожского районного управления полиции Анастасия Субач.

Детали

На вопрос. Правдива ли информация о смерти малыша Анастасия Субач ответила: "да, я подтверждаю это".

Также инспектор подтвердила информацию от местных Telegram-каналов, что ребенку стало плохо после того, как мать накормила маленького мальчика картофелем, который отварила на грибном бульоне. "Предварительно так. Это уже в больнице узнавали",- отметила Субач.

Дополнительно

Также криворожские Telegram-каналы сообщали, что во время госпитализации малыша у него диагностировали кишечную непроходимость. В медицинском учреждении ребенок находился в течение трех дней, но врачам в конце концов не удалось его спасти.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Общество
У Кривому Розі 10-місячна дитина померла, з'ївши картоплю, зварену на грибному відварі
In Kryvyi Rih, a 10-month-old child died after eating potatoes cooked in mushroom broth
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В Кривом Роге 10-месячный ребенок умер, съев картофель, сваренный на грибном отваре

В Кривом Роге 10-месячный ребенок умер после того, как съел картофель, сваренный на грибном отваре. Ребенка госпитализировали с диагнозом "кишечная непроходимость". Несмотря на попытки врачей спасти маленькую жизнь, ребенок умер через три дня.

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