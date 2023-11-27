В Кривом Роге 10-месячный ребенок умер, съев картофель, сваренный на грибном отваре

В детской больнице Кривого Рога умер 10-ти месячный ребенок, которому стало плохо после того, как он съел картофель. Информацию об этом корреспонденту УНН подтвердила инспектор по коммуникации Криворожского районного управления полиции Анастасия Субач.

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На вопрос. Правдива ли информация о смерти малыша Анастасия Субач ответила: "да, я подтверждаю это".

Также инспектор подтвердила информацию от местных Telegram-каналов, что ребенку стало плохо после того, как мать накормила маленького мальчика картофелем, который отварила на грибном бульоне. "Предварительно так. Это уже в больнице узнавали",- отметила Субач.

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Также криворожские Telegram-каналы сообщали, что во время госпитализации малыша у него диагностировали кишечную непроходимость. В медицинском учреждении ребенок находился в течение трех дней, но врачам в конце концов не удалось его спасти.

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