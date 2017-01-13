В Крыму с помощью карательной психиатрии "вытягивают" показания с политзаключенных - адвокат

"Хотел раскрыть вопрос о карательной психиатрии ... это элемент, который впервые за много лет начал применяться на территории республики Крым и начался он с Ильми Умерова. По тем статьям по которым обвиняется Ильма Умеров и ребята по делу "Хизб ут-Тахрир" такая экспертиза необязательна для использования. Следователи говорят, что это для страхования они делают эту добровольную экспертизу, чтобы потом этот человек не пыталась имитировать сумасшествие. Но это все полный бред. Потому что человек в любой период времени, даже после этой экспертизы, может стать неконтролируемая. Поэтому, эту версию я сразу исключаю ", - сообщил Е.Курбединов.

Также он отметил, что политзаключенных привозят якобы на добровольной экспертизу, а там им начинают задавать вопросы по существу уголовного дела.

"Как мы знаем Ильми Умеров и все кто обвиняются по" Хизб ут-Тахрир "они отказались от каких-либо показаний. И такая экспертиза - это попытка из них, то вытянуть. Им задают вопросы именно по существу уголовного дела, они отказываются, психиатр пишет, что эти лица неконтакты, которые необходимо, как минимум на 21 день посадить в психиатрическую больницу, что стоит их обследовать. После того, как их туда привозят, опять начинаются эти вопросы ... Конечно же и здесь ребята отказываются и это еще один элемент давления на тех, кто отказался сотрудничать, то подписывать, и просто сдаться. И к этому надо относиться серьезно, так как это может перерасти в лекарства, уколы и т.д. ", - отметил адвокат.

Напомним, адвокат Эмиль Курбединов считает, что названный российскими ведомствами диверсантом крымский татарин Редван Сулейманов недобровольно подписал показания, на него жестко давили .