В Криму за допомогою каральної психіатрії "витягують" показання з політв’язнів – адвокат

“Хотів розкрити питання стосовно каральної психіатрії...це елемент, який вперше за багато років почав застосовуватись на території республіки Крим і почався він з Ільми Умерова. По тим статтям по яким обвинувачується Ільма Умеров і хлопці у справі "Хізб ут-Тахрір“ така експертиза необов’язкова для використання. Слідчі говорять, що це для страхування вони роблять цю добровільну експертизу, щоб потім ця людина не намагалась імітувати божевілля. Але це все повна маячня. Тому що людина в будь-який період часу, навіть після цієї експертизи, може стати неконтрольована. Тому, цю версію я відразу відкидаю”, — повідомив Е.Курбедінов.

Також він зазначив, що політв’язнів привозять нібито на добровільну експертизу, а там їм починають ставити питання по суті кримінальної справи.

“Як ми знаємо Ільмі Умеров і всі хто звинувачуються по „Хізб ут-Тахрір“ вони відмовились від будь-яких показань. І така експертиза — це спроба з них, щось витягнути. Їм ставлять питання саме по суті кримінальної справи, вони відмовляються, психіатр пише, що ці лиця неконтакті, що їх необхідно, як мінімум на 21 день запроторити до психіатричної лікарні, що варто їх обстежувати. Після того, як їх туди привозять, знову починаються ці питання... Звісно ж і тут хлопці відмовляються і це ще один елемент тиску на тих, хто відмовився співпрацювати, щось підписувати, і просто здатись. І до цього треба відноситись серйозно, бо це може перерости в ліки, уколи і т.д.”, — наголосив адвокат.

Нагадаємо, адвокат Еміль Курбедінов вважає, що названий російськими відомствами диверсантом кримський татарин Редван Сулейманов не добровільно підписав свідчення, на нього жорстко тиснули.