Второго чиновника киевского метрополитена отправили под домашний арест по делу о подтоплении метро 8 часов назад • 15002 просмотра

«Киевводоканал» опровергал фейк о введении в столице графиков водоснабжения 9 часов назад • 18976 просмотра

Подтопление столичного метро: суд отправил еще одного подозреваемого под домашний арест 14 часов назад • 21110 просмотра

Подтопление метро в Киеве: суд отправил главного инженера метрополитена под домашний арест 19 часов назад • 27738 просмотра