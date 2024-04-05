В Херсонесе на выставке показывают экспонаты, украденные из украинского Национального историко-археологического заповедника "Каменная Могила". Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Сегодня в холле зала временных выставок Византийской экспозиции начала работу капсульная выставка "Чуринги — сакральные предметы духовного мира древних людей" - говорится в сообщении.

Уточняется, что предметам в экспозиции десятки тысяч лет.

Напоминается также, что о том, что заповедник "Каменная Могила" местные власти присоединили к музею-заповеднику "Херсонес Таврический", а коллекцию включили в российский госкаталог, о чем стало известно в ноябре прошлого года. Планы о слиянии двух музеев озвучил глава службы внешней разведки рф сергей нарышкин.

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