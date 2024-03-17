Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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За прошедшие сутки Силы обороны отбили прорыв трех российских ДРГ на Сумщине
В Киеве с завтрашнего дня в одном из районов частично ограничат движение транспорта
За прошедшие сутки Силам обороны на юге удалось уничтожить 142 оккупанта, зенитный комплекс и пушки
Враг ударил по Николаеву, зафиксировано два "прилета" - Ким
Компромисс между Украиной и россией пока невозможен - президент Чехии
Из-за массированных обстрелов Сумщины и Харьковщины более 8,6 тысячи потребителей остались без света - Минэнерго
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В краснодарском крае рф школьница совершила поджог на избирательном участке
13-летняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке в селе новознаменское (краснодар), якобы под влиянием "сетевых агентов" из Украины, сообщили в местной избирательной комиссии.
Легион "Свобода России" вместе с Ичкерийскими добровольцами взяли под контроль поселок Горьковский Белгородской области
Село Горьковское в Белгородской области находится под контролем легиона российских освободительных сил "Свобода России" вместе с ичкерийскими добровольцами.
США с десятками союзников планируют первую конференцию по использованию ИИ: определят "ответственное" использование
Государственный департамент США проведет первую встречу сторон, подписавших соглашение об искусственном интеллекте, чтобы обсудить ответственное использование ИИ в военных целях, в которой примут участие 42 страны.
Николаев: в результате вражеского удара ранены 5 человек
17 марта в результате вражеских обстрелов в Николаеве были ранены 5 человек, повреждены частные дома, квартиры и автомобили.
За прошедшие сутки Силы обороны отбили прорыв трех российских ДРГ на Сумщине
Вчера в Сумской области Вооруженные силы Украины отбили попытки трех российских диверсионно-разведывательных групп проникнуть вглубь территории Украины.
В Киеве с завтрашнего дня в одном из районов частично ограничат движение транспорта
С 18 по 20 марта в Голосеевском районе Киева будет частично ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ на улично-дорожной сети.
За прошедшие сутки Силам обороны на юге удалось уничтожить 142 оккупанта, зенитный комплекс и пушки
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 142 российских оккупантов, зенитную установку, пушки, минометы, средства радиоэлектронной борьбы и автомобильную технику на юге Украины.
Враг ударил по Николаеву, зафиксировано два "прилета" - Ким
В Николаеве зафиксировано два вражеских обстрела со стороны Одессы.
Компромисс между Украиной и россией пока невозможен - президент Чехии
Президент Чехии Петр Павел считает, что компромисс между Украиной и россией по прекращению конфликта пока невозможен, но может наступить время, когда обе стороны поймут, что продолжение войны означает лишь новые расходы, страдания и потери без надежды на успех.
Из-за массированных обстрелов Сумщины и Харьковщины более 8,6 тысячи потребителей остались без света - Минэнерго
В результате массированных обстрелов в Сумской и Харьковской областях были обесточены более 8,6 тыс. потребителей, а более 130 остались без газа.