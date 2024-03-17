На участках в различных частях рф продолжаются случаи поджогов. В поселке новознаменском 13-летняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке. В местной избирательной комиссии уже успели заявить, что девочка якобы сделала это "по указке спецслужб сопредельного государства", сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Очередной инцидент с поджогом на выборах в россии случился в краснодарском поселке новознаменском: как пишут российские СМИ, семиклассница с помощью розжига и спичек подожгла скатерть на рабочем столе членов избиркома – событие произошло на участке в местной школе. Причиной поступка школьницы предварительно названо ее несогласие с проведением выборов.

Факт произошедшего подтвердила председатель "избирательной" комиссии, - подтвердив, что девочка является ученицей школы, что ущерб не нанесен, голосование продолжается в обычном режиме, глава комиссии заявила, что на школьницу якобы повлияли "сетевые агенты", - "предположительно из Украины".

В полиции рф произошедшее не комментируют, пишет телеграм-канал "Сапа Юг".

Напомним

Жительница хмао, рф бросила бутылку с зажигательной смесью в стационарный ящик для голосования на президентских выборах. Возгорание успели пресечь, пишут российские сми.

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