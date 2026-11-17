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В понедельник был застрелен костариканский журналист Камило Родригес, который приобрел популярность благодаря публикации обвинений в адрес предполагаемых наркоторговцев и политиков, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

По данным СМИ, это первое известное убийство журналиста в Коста-Рике за последние 25 лет. Оно произошло в то время, когда страна — долгое время считавшаяся одной из самых мирных и стабильных демократий в Центральной Америке — сталкивается со всплеском насилия, связанного с наркоторговлей, которую осуществляют международные преступные группировки.

По сообщению Красного Креста, на 51-летнего Родригеса напали около 15:20 по местному времени на оживленной автомагистрали на окраине столицы — города Сан-Хосе.

Президент Лаура Фернандес осудила нападение в своем видеообращении.

"Я преисполнена возмущения и гнева из-за этого трусливого убийства журналиста Камило Родригеса. Независимо от содержания его публикаций, произошедшее сегодня в нашей стране является пятном на свободе слова", — заявила Фернандес.

Генеральный прокурор Карло Диас сообщил местному изданию Extra Noticias, что следователи обнаружили многочисленные следы от пуль, а обстоятельства преступления указывают на заказное убийство, вероятно, связанное с разоблачениями, которые публиковал Родригес. Он не привел дополнительных доказательств и не назвал подозреваемых.

"Мы знаем, что он был журналистом, который публично называл имена людей, связанных, по его данным, с наркоторговлей", — отметил Диас, добавив, что ранее Родригес сообщал об угрозах, но отказался от охраны.

"Попытка заставить замолчать человека, который освещает темы наркоторговли или коррупции, — в данном случае журналиста, — является сигналом, недопустимым для демократического общества".

Диас пообещал приложить все усилия, чтобы привлечь виновных в убийстве к ответственности.

Последнее подобное нападение на работника СМИ произошло в июле 2001 года: тогда на шоссе в Санто-Доминго — примерно в том же районе, где напали на Родригеса, — был застрелен радиопродюсер Парменио Медина.

В период с 2013 по 2023 год уровень убийств в Коста-Рике удвоился, и с тех пор он снизился лишь незначительно.