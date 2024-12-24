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В КНР водитель приговорен к условной смертной казни в деле о наезде на толпу возле школы

В КНР водитель приговорен к условной смертной казни в деле о наезде на толпу возле школы

Киев  •  УНН

 • 4842 просмотра

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39-летний китаец, недовольный из-за инвестиционных потерь, намеренно въехал в толпу возле школы, ранив более 20 человек. Суд города Чанде приговорил его к условной смертной казни с возможностью замены на пожизненное заключение.

Согласно судебному документу, опубликованному  судом китайского города Чандэ, 39-летний Хуан Вэн был недоволен из-за инвестиционных потерь и конфликтов со своей семьей. Он решил выплеснуть свои эмоции.

Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Китайский суд вынес условный смертный приговор мужчине, который в прошлом месяце протаранил своим автомобилем толпу возле начальной школы на юге Китая, ранив более двух десятков человек.

Суд города Чандэ в провинции Хунань приговорил водителя по имени Хуан Вэнь к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, передаёт государственное информационное агентство «Синьхуа». 

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Согласно китайскому законодательству, отсрочка означает, что наказание может быть заменено на пожизненное заключение при условии его поведения в течение двух лет.

Вьетнамскую миллиардершу приговорили к смертной казни за мошенничество на $12,46 млрд11 апр. 2024, 20:34 • 34125 просмотров

После суда судья установил, что поведение Хуан Веня является «преступлением, которое заключается в создании угрозы общественной безопасности с помощью опасных методов» и что его нападение на невинных учеников начальной школы показало, что он был «чрезвычайно жестоким» в своем решении совершить преступление.

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Дополнение

После оглашения приговора он вызвал бурные дискуссии в Интернете. Многие китайские пользователи сети жаловались: «Разве мы не можем просто приговорить его к смертной казни?», или »Есть ли какая-то другая особая причина для такого чрезмерного поведения?» 

Напомним,

УНН передавал, что в городе Чандэ в КНР, автомобиль въехал в толпу людей возле начальной школы.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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