В КНР водитель приговорен к условной смертной казни в деле о наезде на толпу возле школы
Киев • УНН
39-летний китаец, недовольный из-за инвестиционных потерь, намеренно въехал в толпу возле школы, ранив более 20 человек. Суд города Чанде приговорил его к условной смертной казни с возможностью замены на пожизненное заключение.
Согласно судебному документу, опубликованному судом китайского города Чандэ, 39-летний Хуан Вэн был недоволен из-за инвестиционных потерь и конфликтов со своей семьей. Он решил выплеснуть свои эмоции.
Пишет УНН со ссылкой на CNN.
Китайский суд вынес условный смертный приговор мужчине, который в прошлом месяце протаранил своим автомобилем толпу возле начальной школы на юге Китая, ранив более двух десятков человек.
Суд города Чандэ в провинции Хунань приговорил водителя по имени Хуан Вэнь к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, передаёт государственное информационное агентство «Синьхуа».
Согласно китайскому законодательству, отсрочка означает, что наказание может быть заменено на пожизненное заключение при условии его поведения в течение двух лет.
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После суда судья установил, что поведение Хуан Веня является «преступлением, которое заключается в создании угрозы общественной безопасности с помощью опасных методов» и что его нападение на невинных учеников начальной школы показало, что он был «чрезвычайно жестоким» в своем решении совершить преступление.
Дополнение
После оглашения приговора он вызвал бурные дискуссии в Интернете. Многие китайские пользователи сети жаловались: «Разве мы не можем просто приговорить его к смертной казни?», или »Есть ли какая-то другая особая причина для такого чрезмерного поведения?»
Напомним,
УНН передавал, что в городе Чандэ в КНР, автомобиль въехал в толпу людей возле начальной школы.
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