В КГГА рассказали о торжественные мероприятия 8-9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Для чествования Дня памяти и примирения и 72-й годовщины со Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне в столице проведут ряд мемориальных, торжественных и культурных мероприятий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Завтра, 4 мая в Колонном зале КГГА состоится праздничная встреча руководства города с участниками боевых действий Второй мировой войны, представителями общественных организаций ветеранов войны и труда, для которых предусмотрены концертная программа и праздничный обед.
В пятницу, 5 мая, в Пуща-Водице (ул. Ф. Максименко, 26) поздравят ветеранов войны, участников антитеррористической операции, находятся на лечении в Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны. Их также поздравят концертной программой и вручат продовольственные наборы.
9 мая в Парке Вечной Славы состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.
В этот же день, 9 мая, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне стартуют торжества "Помним - Побеждаем!» - концертная программа Киевского академического муниципального духового оркестра "Украина - священная земля", церемония возложения гирлянды Военной Славы к скульптурной композиции "Форсирование Днепра", концертно-тематическая программа "победа, святая победа!" с участием представителей религиозных общин Киева. Поминальный реквием "Память", богослужения и молебен за мир в Украине проведет Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
Соответствующие торжества пройдут во всех районах столицы. В учебных заведениях, библиотеках и музеях с участием ветеранов Второй мировой войны и участников антитеррористической операции пройдут уроки мужества, концерты, творческие встречи с ветеранами, тематические выставки, конференции, круглые столы, спортивные соревнования и тому подобное. В храмах проведут молебен за мир в Украине и защитников Отечества, поминальные богослужения, посвященные памяти погибших.
Как сообщал УНН, правоохранители принимают меры для предотвращения провокаций 8-9 мая.