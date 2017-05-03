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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В КМДА розповіли про урочисті заходи до 8-9 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Для вшанування Дня пам’яті та примирення та 72-ї річниці з Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в столиці проведуть ряд меморіальних, урочистих та культурно-мистецьких заходів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

В КМДА розповіли про урочисті заходи до 8-9 травня

Завтра, 4 травня у Колонній залі КМДА відбудеться святкова зустріч керівництва міста з учасниками бойових дій Другої світової війни, представниками громадських організацій ветеранів війни та праці, для яких передбачені концертна програма та святковий обід.

У П’ятницю, 5 травня, у Пуща-Водиці (вул. Ф. Максименка, 26) привітають ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни. Їх також привітають концертною програмою та вручать продовольчі набори.

9 травня в Парку Вічної Слави відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

У цей же день, 9 травня, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні стартують урочистості “Пам’ятаємо — Перемагаємо!” — концертна програма Київського академічного муніципального духового оркестру “Україна — священна земля”, церемонія покладання гірлянди Військової Слави до скульптурної композиції “Форсування Дніпра”, концертно-тематична програма “Перемога, свята перемога!” за участю представників релігійних громад Києва. Поминальний реквієм “Пам’ять”, богослужіння і молебень за мир в Україні проведе Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Відповідні урочистості відбудуться в усіх районах столиці. У навчальних закладах, бібліотеках і музеях за участю ветеранів Другої світової війни та учасників антитерористичної операції пройдуть уроки мужності, концерти, творчі зустрічі з ветеранами, тематичні виставки, конференції, круглі столи, спортивні змагання тощо. У храмах проведуть молебень за мир в Україні та захисників Вітчизни, поминальні богослужіння, присвячені пам᾽яті загиблих.

Як повідомляв УНН, правоохоронці вживають заходів для запобігання провокацій 8-9 травня.

Українські Національні Новини

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