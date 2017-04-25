Кличко понравилась роль аутсайдера перед боем с Е.Джошуа

По словам Украинский, ему нравится быть в статусе аутсайдера в предстоящем поединке, а вот Е.Джошуа, который будет биться у себя в стране и на глазах родной публики, должен испытывать определенные психологические проблемы.

"На него оказывается большое давление. Ему нужно нокаутировать меня, как он обещал. Это огромный, невероятный давление. Сейчас все давление на другого бойца, а не на меня. Мне не нужно защищать свои титулы. Я просто хочу наслаждаться, находясь на ринге: атмосферой и своим выступлением. Хочу поразить себя своими возможностями и осознанием того, на что способен. Я просто сосредоточен на себе, исключительно на себя. Я наслаждаюсь статусом "андердогом", - сообщил Кличко.

Отметим, что бой Кличко - Е.Джошуа состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" в присутствии 90 000 зрителей.

Как сообщалось ранее, британский боксер Тайсон Фьюри назвал Кличко будущим победителем поединка с Е.Джошуа.