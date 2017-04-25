В.Кличко сподобалась роль аутсайдера перед боєм з Е.Джошуа

За словами українця, йому подобається бути в статусі аутсайдера в майбутньому поєдинку, а ось Е.Джошуа, який буде битися у себе в країні і на очах рідної публіки, повинен відчувати певні психологічні проблеми.

“На нього чиниться великий тиск. Йому потрібно нокаутувати мене, як він обіцяв. Це величезний, неймовірний тиск. Зараз увесь тиск на іншого бійця, а не на мене. Мені не потрібно захищати свої титули. Я просто хочу насолоджуватися, перебуваючи на рингу: атмосферою і своїм виступом. Хочу вразити себе своїми можливостями і усвідомленням того, на що здатний. Я просто зосереджений на собі, виключно на себе. Я насолоджуюся статусом “андердог,” — повідомив В.Кличко.

Відзначимо, що бій В.Кличко — Е.Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні “Вемблі” за присутності 90 тисяч глядачів.

Як повідомлялося раніше, британський боксер Тайсон Ф’юрі назвав В.Кличко майбутнім переможцем двобою із Е.Джошуа.