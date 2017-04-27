Кличко прибыл в Лондон на бой с Е.Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украинский боксер Владимир Кличко прилетел в столицу Великобритании на поединок с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа, сообщает УНН со ссылкой на сайт klitschko-brothers.
Кличко прилетел чартерным авиарейсом в аэропорт "Биггин Хилл".
Стоит отметить, что сегодня Кличко проведет открытую тренировку, а 28-го апреля состоится церемония взвешивания спортсменов.
Заметим, что американский рефери Дэвид Филдс обслуживать будущий бой супертяжей.
Добавим, что поединок Кличко - Е.Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", который посетят 90 000 болельщиков. На кону поединка будут стоять пояса чемпиона мира по трем версиям - WBA Super, IBF, IBO.