В.Кличко прибув у Лондон на бій з Е.Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Український боксер Володимир Кличко прилетів у столицю Великобританії на поєдинок з чемпіоном світу за версією IBF британцем Ентоні Джошуа, повідомляє УНН з посиланням на сайт klitschko-brothers.
В.Кличко прилетів чартерним авіарейсом в аеропорт “Біггін Хілл”.
Варто відзначити, що сьогодні В.Кличко проведе відкрите тренування, а 28-го квітня відбудеться церемонія зважування спортсменів.
Зауважимо, що американський рефері Девід Філдс обслуговуватиме майбутній бій суперваговиків.
Додамо, що двобій В.Кличко — Е.Джошуа пройде 29 квітня в Лондоні на стадіоні “Вемблі”, який відвідають 90 тисяч уболівальників. На кону поєдинку стоятимуть пояси чемпіона світу за трьома версіями — WBA Super, IBF, IBO.