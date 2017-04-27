В.Кличко прибув у Лондон на бій з Е.Джошуа

В.Кличко прилетів чартерним авіарейсом в аеропорт “Біггін Хілл”.

Варто відзначити, що сьогодні В.Кличко проведе відкрите тренування, а 28-го квітня відбудеться церемонія зважування спортсменів.

Зауважимо, що американський рефері Девід Філдс обслуговуватиме майбутній бій суперваговиків.

Додамо, що двобій В.Кличко — Е.Джошуа пройде 29 квітня в Лондоні на стадіоні “Вемблі”, який відвідають 90 тисяч уболівальників. На кону поєдинку стоятимуть пояси чемпіона світу за трьома версіями — WBA Super, IBF, IBO.