В Киеве увеличилось количество пострадавших из-за вражеской атаки рф: госпитализируют подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В столице госпитализируют еще одну пострадавшую в результате атаки российских войск. У 16-летней девушки острая реакция на стресс, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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«В Шевченковском районе, где, в результате падения обломков, была повреждена газовая труба, также выбило окна в общежитии рядом. Медики госпитализируют 16-летнюю девушку с острой реакцией на стресс», - говорится в сообщении.
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Ранее УНН сообщал о семи пострадавших в столице в результате атаки рф, среди которых один ребенок.
В Шевченковском районе повреждено административное здание.
В Дарницком районе спасатели ликвидировали пожары на территории станции технического обслуживания, а также в двух автомобилях. В рядом расположенном двухэтажном доме выбиты окна.