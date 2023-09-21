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В Києві збільшилась кількість постраждалих через ворожу атаку рф: госпіталізують підлітка

В Києві збільшилась кількість постраждалих через ворожу атаку рф: госпіталізують підлітка

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У столиці госпіталізують ще одну постраждалу внаслідок атаки російських військ. У 16-річної дівчини гостра реакція на стрес, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Цитата

«У Шевченківському районі, де, внаслідок падіння уламків, була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв про сімох постраждалих у столиці внаслідок атаки рф, серед яких одна дитина.

У Шевченківському районі пошкоджена адміністративна будівля.

У Дарницькому районі рятувальники ліквідували пожежі на території станції технічного обслуговування, а також у двох автомобілях. В поруч розташованому двоповерховому будинку вибито вікна.

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