В Києві збільшилась кількість постраждалих через ворожу атаку рф: госпіталізують підлітка

Цитата

«У Шевченківському районі, де, внаслідок падіння уламків, була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв про сімох постраждалих у столиці внаслідок атаки рф, серед яких одна дитина.

У Шевченківському районі пошкоджена адміністративна будівля.

У Дарницькому районі рятувальники ліквідували пожежі на території станції технічного обслуговування, а також у двох автомобілях. В поруч розташованому двоповерховому будинку вибито вікна.