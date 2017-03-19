В Киеве пройдут периодические дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве сегодня по прогнозам синоптиков ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, усилится ветер, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ветер сегодня усилится, по прогнозам синоптиков, должен быть северо-западным, со скоростью 5-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.
Температура установится на уровне + 5 + 8 ° С тепла днем, а ночью - 0 + 3 ° С тепла, а на окраинах до 0-2 ° С мороза.
Как сообщал УНН, в течение 19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.