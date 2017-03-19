В Києві сьогодні пройдуть періодичні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, посилиться вітер, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.
Вітер сьогодні посилиться, за прогнозами синоптиків, повинен бути північно-західним, зі швидкістю 5-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с .
Температура вдень встановиться на рівні +5+8°С тепла вдень, а вночі — 0+3°С тепла, а на околицях до 0-2°С морозу.
Як повідомляв УНН, протягом 19 березня у зв′язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір′ї Закарпатської області очікується III (значний) рівень лавинної небезпеки.