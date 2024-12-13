В Киевском зоопарке поселили вместе нутрий и индийских дикобразов
Киев • УНН
В Киевском зоопарке создали совместную экспозицию для индийских дикобразов и нутрий. Животные получают одинаковое меню из овощей, фруктов и витаминов, а также имеют комфортные утепленные жилища с сеном.
В столичном зоопарке обустроили совместную экспозицию индийских дикобразов и нутрий, которые продолжают свою привычную жизнь зимой.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевский зоологический парк.
На улице снежок, а у наших нутрий и индийских дикобразов, уютные домики с душистым сеном. Эти животные не впадают в зимний сон, но и не отходят далеко от своих кубелек. А тем более, что им обеспечена "курьерская" доставка вкусненьких обедов прямо "до дверей
Меню этих животных почти одинаковое: свежие овощи, фрукты и зелень, орехи, зерновые смеси, вареные яйца, а еще много питательных червячков нескольких видов.
В дополнение к этим вкусностям четвероногие жители получают измельченные витаминно-минеральные добавки, съедобный мел и соль-лизунец.
Для комфорта животных в их помещениях обеспечено освещение, утепление, свежие веточки-грызунки и различные виды грунта, в которых они обожают копаться. Увидеть новоселов можно на Медвежьем Континенте КиевЗооо
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