В Киевском зоопарке поселили вместе нутрий и индийских дикобразов

В столичном зоопарке обустроили совместную экспозицию индийских дикобразов и нутрий, которые продолжают свою привычную жизнь зимой.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевский зоологический парк.

На улице снежок, а у наших нутрий и индийских дикобразов, уютные домики с душистым сеном. Эти животные не впадают в зимний сон, но и не отходят далеко от своих кубелек. А тем более, что им обеспечена "курьерская" доставка вкусненьких обедов прямо "до дверей

Меню этих животных почти одинаковое: свежие овощи, фрукты и зелень, орехи, зерновые смеси, вареные яйца, а еще много питательных червячков нескольких видов.

В дополнение к этим вкусностям четвероногие жители получают измельченные витаминно-минеральные добавки, съедобный мел и соль-лизунец.

Для комфорта животных в их помещениях обеспечено освещение, утепление, свежие веточки-грызунки и различные виды грунта, в которых они обожают копаться. Увидеть новоселов можно на Медвежьем Континенте КиевЗооо