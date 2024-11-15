Розовые фламинго столичного зоопарка переехали на отдых в зимнюю резиденцию
Киев • УНН
20 розовых фламинго из Киевского зоопарка перебрались в зимнюю резиденцию с бассейном и пляжем. Птицы получат особое меню all-inclusive с мясо-рыбным фаршем, рачками и витаминными добавками.
Два десятка розовых фламинго Киевского зоопарка переехали в зимнюю резиденцию, где будут купаться в просторном бассейне, величественно прогуливаться по пляжу среди пышных кустов и экзотических деревьев и смаковать особое птичье all-inclusive меню.
Об этом сообщает Киевский зоопарк, передает УНН.
Детали
Наши прекрасные розовые фламинго начали свой ежегодный зимний отдых. Два десятка этих грациозных птиц уже переехали в свою уютную резиденцию, где будут купаться в просторном бассейне, величественно прогуливаться по пляжу среди пышных кустов и экзотических деревьев и смаковать особое птичье all-inclusive меню: питательный мясо-рыбный фарш, свежие рачки дафнии и гамарус, молотые листья одуванчика и салата, мука зерновых и витаминно-минеральные добавки
Наблюдать за сезонным отдыхом фламинго можно в помещении Зимнего птичника в нижнем парке зоопарка.
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