Розовые фламинго столичного зоопарка переехали на отдых в зимнюю резиденцию

Два десятка розовых фламинго Киевского зоопарка переехали в зимнюю резиденцию, где будут купаться в просторном бассейне, величественно прогуливаться по пляжу среди пышных кустов и экзотических деревьев и смаковать особое птичье all-inclusive меню.

Об этом сообщает Киевский зоопарк, передает УНН.

Детали

Наши прекрасные розовые фламинго начали свой ежегодный зимний отдых. Два десятка этих грациозных птиц уже переехали в свою уютную резиденцию, где будут купаться в просторном бассейне, величественно прогуливаться по пляжу среди пышных кустов и экзотических деревьев и смаковать особое птичье all-inclusive меню: питательный мясо-рыбный фарш, свежие рачки дафнии и гамарус, молотые листья одуванчика и салата, мука зерновых и витаминно-минеральные добавки