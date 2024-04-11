В Киевской области ночью рф атаковала объект критической инфраструктуры, произошел пожар - ОВА

Объект критической инфраструктуры в Киевской области атаковали российские войска во время массированной ночной ракетно-дроновой атаки, что привело к пожару, который тушат экстренные службы, сообщил в четверг глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Сегодня ночью область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами. Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры. Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте - сообщил Кравченко в Telegram.

По его словам, пока информация о пострадавших и погибших не поступала.

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