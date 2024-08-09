В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

В Днепровском районе Киева, женщина хотела спрыгнуть с моста, полиция успела спасти ее и передала медикам. Об этом сообщили в патрульной полиции столицы, пишет УНН.

Неравнодушный гражданин сообщил о женщине, которая пыталась покончить с собой в Днепровском районе.

Напарники Руслан Довгаль и Олег Черненко оперативно прибыли на место происшествия, чтобы предотвратить трагедию.

Полицейские смогли найти необходимые слова поддержки и успокоить женщину. Впоследствии патрульные отвели ее в безопасное место и передали под наблюдение медиков.

Напомним

В Печерском районе Киева патрульные полицейские предотвратили попытку самоубийства. Они обнаружили мужчину в подавленном состоянии, успокоили его и вызвали медиков для оказания помощи.