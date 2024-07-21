Спасатели завершили поиски тела человека, который упал в воду в результате обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста в Киеве. Обследовано 8 тысяч квадратных метров дна реки во время погружений, а также 12 тысяч квадратных метров с помощью Эхолота, но тело не найдено, работы продолжатся завтра.
В Киеве поисково-спасательные работы в результате обрыва троса аттракциона-спуска через Днепр завершены, но тело не найдено. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
По состоянию на 21:25 21 июля 2024 года поисково-спасательные работы по поиску человека, который упал в воду в результате обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста в Киеве, завершены. К сожалению, тело, вероятно парня 2004 года рождения, пока не было найдено.
По информации, спасатели обследовали 8 тысяч квадратных метров дна реки во время погружений, а также 12 тысяч квадратных метров с помощью Эхолота.
Однако, по согласованию с Национальной полицией, работы будут продолжены завтра
В Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр, человек упал в воду и, вероятно, утонул21 июля 2024, 11:13 • 21917 просмотров