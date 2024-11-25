В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная" из-за подозрительного пакета - КГГА

В Киеве на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет, из-за чего ее временно закрыли, поезда проезжают станцию без остановки, на место вызвали взрывотехников, сообщили в понедельник в КГГА в Telegram, пишет УНН.

На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная". На место вызвали взрывотехническую группу - указали в КГГА.

О возобновлении работы станции обещают сообщить дополнительно.