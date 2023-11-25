В Киеве задержан водитель, который сбил полицейского и скрылся с места происшествия

В Киеве водитель за рулем авто "Форд" наехал на патрульного. У полиции начали уголовное производство, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Вечером 24 ноября в ГУНП в г. Киеве поступила информация, что на ул. Харьковское шоссе водитель автомобиля "Форд" совершил наезд на сотрудника управления патрульной полиции, который занимался оформлением дорожно-транспортного происшествия.

В результате ДТП работник полиции получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

По городу была немедленно введена специальная полицейская операцию, в результате которой водителя задержали на ул. Горловской. От прохождения освидетельствования он отказался.

По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Согласно санкции статей, ему может грозить до трех лет лишения свободы с лишением права управления свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до пяти лет.