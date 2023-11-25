В Киеве задержан водитель, который сбил полицейского и скрылся с места происшествия
Полицейский был госпитализирован после того, как его сбил автомобиль Ford в Киеве. Водителя разыскали и теперь ему грозит до трех лет заключения.
По меньшей мере 9 человек погибли в результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни, удерживаемой повстанцами
В результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни Каукафин в Идлибе погибли по меньшей мере девять человек, в том числе шесть детей, что является нарушением перемирия, заключенного в 2020 году. "Белые каски" подтвердили наличие жертв.
Украина стремится достичь 50% самообеспеченности в производстве ядерного топлива до 2026 года
К 2026 году Украина намерена покрыть 50% своих потребностей в ядерном топливе за счет собственного производства, отказавшись от российских технологий. Этот процесс включает увеличение производства по технологии Westinghouse.
Атака беспилотников повредила детский сад и здания в Киеве: фото последствий
Киев пострадал от ночной атаки беспилотника, в результате которой были повреждены дома, автомобили, детский сад и другие здания в двух районах города. Спасатели спасли двух женщин, а также потушили несколько пожаров после инцидента.
Электроснабжение Киева восстановлено после вражеской атаки, аварийные отключения отменены
Электроснабжение в Киеве восстановлено после того, как ремонтные бригады ДТЭК оперативно устранили перебои, вызванные российской атакой, и сейчас аварийных отключений нет.
Британская разведка: использование крылатых ракет российского флота осложняется проблемами логистики
Министерство обороны Великобритании сообщает о трудностях для Черноморского флота России в использовании крылатых ракет из Севастополя, а Новороссийск становится вероятной альтернативой из-за украинских ударов. Российские морские крылатые ракеты сталкиваются с проблемами материально-технического обеспечения, что влияет на их оперативную эффективность.
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы
В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы, а также сообщается о взрыве в Кривом Роге, хотя официально это еще не подтверждено.
Украина чтит память жертв Голодомора: Зеленский, Залужный и иностранные гости приняли участие в официальных мероприятиях
Украина чтит память жертв Голодомора 1932-33 годов, а руководство страны заявляет, что Украина не забудет, не будет завоевана и не прекратит свой путь к свободе, несмотря на нынешние вызовы. Президент Зеленский пообещал противостоять российской агрессии и предотвратить новый геноцид.
Ривненский депутат попал под следствие из-за миллионных незадекларированных активов
У депутата Ровенского областного совета в Украине обнаружили незадекларированные активы на миллионы гривен, включая наличные, роскошные автомобили и драгоценности. Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Мобильные огневые группы ВСУ уничтожили 40% российских беспилотников во время последней атаки
Украинские Воздушные силы сообщили, что мобильные огневые группы сбили около 40% российских беспилотников, которые атаковали Украину, что является значительным достижением.