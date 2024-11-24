В Киеве задержали подозреваемого в смертельной стрельбе в отеле
Киев • УНН
Полиция задержала мужчину, который открыл огонь в киевском отеле 27 ноября. В результате стрельбы, которой предшествовала драка, погиб 27-летний мужчина и ранены два человека.
В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе в одном из местных отелей 27 ноября, в результате чего погиб один человек, сообщили в воскресенье в полиции, передает УНН.
Стрелок, который устроил стрельбу в отеле и смертельно ранил мужчину, задержан. Более подробная информация позже
Дополнение
27 ноября в столичном отеле конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу, в результате которой погиб 27-летний мужчина. Ранен охранник и еще один человек. Стрелка разыскивали.
В местных телеграм-каналах отметили, что перед тем, как в отеле "Sky Loft" в Киеве произошла стрельба, была также и драка.
Стрельба в отеле в Киеве: в сети появилось видео драки перед инцидентом23 нояб. 2024, 20:41 • 30464 просмотра