В Киеве задержали подозреваемого в смертельной стрельбе в отеле

В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе в одном из местных отелей 27 ноября, в результате чего погиб один человек, сообщили в воскресенье в полиции, передает УНН.

Стрелок, который устроил стрельбу в отеле и смертельно ранил мужчину, задержан. Более подробная информация позже - говорится в сообщении полиции Киева.

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27 ноября в столичном отеле конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу, в результате которой погиб 27-летний мужчина. Ранен охранник и еще один человек. Стрелка разыскивали.

В местных телеграм-каналах отметили, что перед тем, как в отеле "Sky Loft" в Киеве произошла стрельба, была также и драка.

Стрельба в отеле в Киеве: в сети появилось видео драки перед инцидентом