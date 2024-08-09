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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 05:19  •  1195 просмотра

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По техническим причинам валидаторы в наземном общественном транспорте Киева временно не работают. Оплатить проезд можно через приложение Киев Цифровой, а контролеры не будут штрафовать пассажиров во время ремонта.

В Киеве по техническим причинам валидаторы в наземном общественном транспорте временно не работают. Оплатить проезд можно через приложение "Киев Цифровой", а контролеры не будут штрафовать пассажиров во время ремонта, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"По техническим причинам в наземном общественном транспорте временно не работают валидаторы. Специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования", - говорится в сообщении КГГА в соцсетях.

О полном восстановлении работы валидаторов обещают сообщить дополнительно.

"Сейчас оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно только через сервис виртуальной валидации в городском приложении Киев Цифровой. Контролеры предупреждены о технической неисправности и не будут штрафовать пассажиров, пока будут продолжаться восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой24 мая 2024, 16:44 • 22322 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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