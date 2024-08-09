В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

В Киеве по техническим причинам валидаторы в наземном общественном транспорте временно не работают. Оплатить проезд можно через приложение "Киев Цифровой", а контролеры не будут штрафовать пассажиров во время ремонта, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"По техническим причинам в наземном общественном транспорте временно не работают валидаторы. Специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования", - говорится в сообщении КГГА в соцсетях.

О полном восстановлении работы валидаторов обещают сообщить дополнительно.

"Сейчас оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно только через сервис виртуальной валидации в городском приложении Киев Цифровой. Контролеры предупреждены о технической неисправности и не будут штрафовать пассажиров, пока будут продолжаться восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой