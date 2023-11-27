В Киеве установят главную елку на Софийской площади, но без ярмарок и развлечений - КГГА
Главная елка страны в Киеве будет стоять на Софийской площади, без массовых мероприятий и празднований, а все расходы берут на себя меценаты.
Из-за непогоды в Украине обесточены 2046 населенных пунктов - "Укрэнерго"
2046 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды, что затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ; боевые действия также оставляют без света 530 населенных пунктов. Укрэнерго восстанавливает электроснабжение настолько, насколько это позволяет безопасность.
Глава Евросовета Мишель приехал к Орбану перед саммитом ЕС после требований Будапешта по Украине
Президент Европейского Совета Шарль Мишель находится в Будапеште, чтобы обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подготовку к саммиту ЕС, на фоне угроз Орбана заблокировать важные решения ЕС по Украине.
Из-за непогоды в Украине ряд поездов следует с опозданием, ни один рейс не отменили: что известно
Сложные погодные условия в Украине привели к опозданию поездов дальнего следования более чем на час, хотя ни один рейс не отменен, а к поездам, обслуживающим заснеженные регионы, добавлены дополнительные вагоны.
Херсон вечером и ночью подвергся очередным атакам врага: показали последствия обстрелов
Российские войска обстреляли Херсон, попав в магазин и вызвав пожар, а также обстреляли жилые кварталы и медицинское учреждение. В результате обстрелов была ранена пожилая женщина
Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с рф
Финляндия готова полностью закрыть свою границу с Россией, если это будет необходимо, и уже пыталась ужесточить пограничные ограничения, но этому помешали юридические проблемы, связанные с правами искателей убежища. Правительство может принять такое решение по соображениям национальной безопасности или общественного порядка, несмотря на любые юридические возражения.
На Киевщине ГБР разоблачило руководство воинской части на многомиллионных махинациях с продовольствием
ГБР и СБУ разоблачили махинации киевских военных чиновников по продаже солдатского питания на миллионы гривен. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Растратили 4,3 млн гривен на реконструкции лифтов в Киеве: правоохранители сообщили о подозрении двум столичным чиновникам и предпринимателям
Пять человек, в том числе двух руководителей коммунальных предприятий Киева и трех предпринимателей, подозревают в хищении 4,3 млн грн, выделенных на ремонт лифтов. В случае доказательства вины им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Непогода в Украине: наиболее сложная ситуация в Одесской области, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях - Хорунжий
Неблагоприятные погодные условия в Украине привели к критической ситуации: в Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, где выпало более метра снега, что побудило к использованию БТРов для ликвидации последствий непогоды.
Британская разведка: последние шесть недель - одни из самых смертоносных для россиян за всю войну
В последние недели наблюдаются очень высокие потери российских войск, особенно из-за наступления на Авдеевку на Донбассе, среднесуточные потери достигают 931 человека. Март 2023 года ранее был самым смертоносным - в среднем 776 лиц в день.