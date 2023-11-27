В Киеве установят главную елку на Софийской площади, но без ярмарок и развлечений - КГГА

В Киеве в этом году будет новогодняя елка. Главную елку страны установят на Софийской площади, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. При этом глава КГВА Сергей Попко отметил, что на Рождество и Новый год в столице не будет никаких крупных мероприятий, ярмарок и празднований. Об этом пишет УНН.

Главную елку страны в этом году, по традиции, установим на Софийской площади. Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы. (...) Поскольку в этом году отмечаем Рождество по новоюлианскому календарю, елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше - до 10 января - написал Кличко в Telegram

Мэр сообщил, что "массовых мероприятий, ярмарок и развлечений на Софийской площади не предусмотрено". "Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И не за счет бюджета Киева", - отметил Кличко.

На Рождество и Новый Год в Киеве не будет никаких крупных мероприятий. Ни ярмарок, ни празднований. Такое решение приняли на Совете обороны Киева. Но новогодняя елка будет. Открытие елки запланировано 6 декабря - отметил глава КГВА Сергей Попко.

По словам главы КГВА, ее установят с 3 декабря по 20 января.

По словам Кличко, город денег тратить не будет. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. И с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии, указал он. "Ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО "Глобал-декор", - сообщил мэр.