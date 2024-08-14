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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19 в Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 11:49  •  790 просмотра

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В столице зафиксирован стремительный рост случаев COVID-19. За вторую неделю августа заболели 1283 человека, растет количество госпитализаций, КГГА призывает соблюдать меры безопасности.

В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

Детали

"В столице фиксируют повышение заболеваемости COVID-19", - цитируют в КГГА директора Департамента здравоохранения КГГА Валентину Гинзбург.

По приведенным данным, если в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в июле - начале августа - 1 660, то за вторую неделю августа уже заболели 1 283 человека, из них 174 ребенка.

"Соответственно растет количество госпитализированных, среди которых уже появляются больные, нуждающиеся в ИВЛ", - говорится в сообщении.

Директор департамента отмечает, что в большинстве болезнь протекает без существенных осложнений.

"Впрочем, и в этом кроются свои опасности. Больной, который не слишком страдает от симптомов, "списывает" их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. А потому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а следовательно, распространять COVID", - предупредила Гинзбург.

Она призвала сознательно относиться к своему здоровью и эпидемической безопасности. Пользоваться защитными масками, антисептиками для рук, избегать мест скопления людей и контакта с людьми с симптомами простуды, держать дистанцию в многолюдных местах и тому подобное.

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Юлия Шрамко

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