В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19 в Киеве резко растет заболеваемость COVID-19
Киев • УНН
В столице зафиксирован стремительный рост случаев COVID-19. За вторую неделю августа заболели 1283 человека, растет количество госпитализаций, КГГА призывает соблюдать меры безопасности.
В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.
Детали
"В столице фиксируют повышение заболеваемости COVID-19", - цитируют в КГГА директора Департамента здравоохранения КГГА Валентину Гинзбург.
По приведенным данным, если в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в июле - начале августа - 1 660, то за вторую неделю августа уже заболели 1 283 человека, из них 174 ребенка.
"Соответственно растет количество госпитализированных, среди которых уже появляются больные, нуждающиеся в ИВЛ", - говорится в сообщении.
Директор департамента отмечает, что в большинстве болезнь протекает без существенных осложнений.
"Впрочем, и в этом кроются свои опасности. Больной, который не слишком страдает от симптомов, "списывает" их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. А потому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а следовательно, распространять COVID", - предупредила Гинзбург.
Она призвала сознательно относиться к своему здоровью и эпидемической безопасности. Пользоваться защитными масками, антисептиками для рук, избегать мест скопления людей и контакта с людьми с симптомами простуды, держать дистанцию в многолюдных местах и тому подобное.
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