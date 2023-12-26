В Киеве разоблачили владельца предприятия-провайдера в Луганской области, которое транслирует вражескую пропаганду

В Киеве разоблачили владельца предприятия-провайдера с Луганской области, которое транслирует российские телеканалы. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, сын и мать, жители города Кадиевка Луганской области, являются владельцами местного ООО, которое осуществляет деятельность в сфере телевизионного вещания. Предприятие еще до захвата отдельных территорий Луганской области начало транслировать российские пропагандистские телеканалы с целью распространения антиукраинских настроений среди населения, указали в ОГП.

В 2015 году женщина под руководством сына, как отмечается, перерегистрировала общество в органах оккупационной власти, а затем по законодательству рф.

Мужчина находится в Киеве, поэтому дистанционно отдавал приказы матери относительно дальнейших действий. Более того, предатель предоставил разрешение врагу пользоваться данными абонентов провайдера в обмен на беспрепятственное "ведение бизнеса", отметили в ОГП.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении. Поскольку женщина находится на ВОТ, ей сообщено заочно.

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