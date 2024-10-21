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В Киеве презентовали проект в поддержку сохранения и развития традиций украинского кобзарства

В Киеве презентовали проект в поддержку сохранения и развития традиций украинского кобзарства

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 08:26  •  4681 просмотра

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В Киеве представили интернет-портал "ДУМА" для сохранения кобзарско-лирницкой традиции. Проект направлен на поддержку признания украинского кобзарского наследия ЮНЕСКО и популяризацию этой культуры.

На днях в Киеве презентовали интернет-портал "ДУМА", созданный ради поддержки признания "Практики по охране кобзарско-лирницкой традиции" ЮНЕСКО, сохранения и развития традиций украинского кобзарства, передает УНН.

Детали

Мероприятие состоялось в Медиацентре Украина, накануне Международного дня нематериального культурного наследия (День принятия Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия), который отмечается ежегодно 17 октября.

Также, в ходе мероприятия, состоялась пресс-конференция проекта "Кобзарство. Эпическая традиция".

Предыстория

В конце 2022 года в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины было внесено "Кобзарско-лирницкую традицию" (кобзарство) (охранный номер 053). Внесение в Национальный перечень свидетельствует о национальной значимости многосторонней культурно-образовательной государственной деятельности кобзарей и лирников.

В 2023 году по инициативе Кобзарских цехов Киева, Харькова и Львова, совместно с аккредитованной в ЮНЕСКО ОО "Центр развития "демократия через культуру", Национальной Академией искусств Украины и Ассоциацией "Смотри украинское!", при поддержке Фонда" МХП-громаде", Украина подала соответствующую заявку на внесение в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО "Практики по охране кобзарско-лирницкой традиции".

Сначала мы колебались относительно идеи представления "Практики по охране кобзарско-лирницкой традиции" на признание ЮНЕСКО, потому что кобзари и лирники не ищут громкой славы и большой популярности. Кобзарские цехи достаточно закрытые сообщества. Со временем мы поняли, что такое всемирное признание нашего наследия в первую очередь важно для Украины. Через такое признание мир больше узнает об Украине, о наших традициях, самобытности, идентичности. Понимание того, что всемирное признание украинской культуры поможет Украине в борьбе и поддержит дух украинцев, привело нас к решению подать заявку в ЮНЕСКО

- комментирует кобзарь, археолог, Панотец, цехмастер Киевского Кобзарского Цеха Николай Товкайло.

"Благодаря совместной слаженной работе мы достаточно быстро собрали необходимые документы и создали документальный фильм "Мир кобзарства" для подачи заявки в ЮНЕСКО, после чего нам сообщили, что процедура принятия решения может занять 3-7 лет. Такие сроки нас не удовлетворили, в первую очередь, из-за войны в Украине и угрозы уничтожения кобзарской традиции. После экспертной оценки специалистов ЮНЕСКО и убедительной аргументации украинской стороны, заявка получила статус приоритетности рассмотрения. Утверждено решение, что она будет рассмотрена уже в начале декабря 2024 года на XIX сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Асунсьоне, Республика Парагвай", - добавляет Председатель Правления Ассоциации "Смотри украинское!", продюсер проекта "Кобзарство. Эпическая традиция" Андрей Ризоль.

Реализация проекта "Кобзарство. Эпическая традиция" состоялась при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

В рамках проекта "Кобзарство. Эпическая традиция" создан веб-портал "ДУМА", который на начальном этапе включает в себя:

  • высококачественная студийная запись около 100 произведений дум от 12 современных кобзарей и лирников;
  • 19 видео исполнений эпического кобзарского репертуара;
  • 6 фильмов-портретов кобзарей;
  • 3 образовательные видеолекции.

В ближайшем будущем запланировано расширение портала, куда войдут:

  • архивные и реставрированные записи, начиная с конца XIX в. (валковые записи Филарета колесы, Николая Лысенко и др.) и до новейших середины XX в. и до сегодня;
  • научные статьи и ссылки на все возможные материалы о традиционном кобзарстве;
  • увеличение лекционного материала для школьной и популяризаторской программы;
  • информация о смежных проектах по сохранению нематериального наследия в Украине и мире.

"Весь проект "Кобзарство. Эпическая традиция" и его важная составляющая веб-портал "ДУМА", созданный по международным стандартам и рекомендациям ЮНЕСКО для того, чтобы проложить путь украинского культурного наследия в современную цифровую эпоху. Сайт проекта будет еще одной площадкой чтобы рассказать миру об Украине", - объясняет кинорежиссер, креативный продюсер проекта "Кобзарство. Эпическая традиция" Олесь Санин.

"Благодаря сохранению кобзарских традиций нам удается сохранять свои корни, истоки. Мы хотим доносить до многих о нашей истории и живых традициях. Кобзарские думы трогали наших предков, пробуждали в них чувство человечности, достоинства, поднимали борьбу за свободу. В истоках кобзарства кроется самая большая ценность, которая принадлежит всему миру", - добавляет украинский культурный деятель, кобзарь, бандурист и лирник Тарас Компаниченко.

Идею выдвижения "Практики по охране кобзарско-лирницкой традиции" на признание ЮНЕСКО, как весомый инструмент для продвижения украинской культуры в мире, так и для поддержки морального духа украинцев в борьбе с врагом с самого начала поддержал благотворительный Фонд "МХП-Громаде".

Для компании МХП чрезвычайно важно, чтобы Украина победила в этой несправедливой войне. Кроме постоянной помощи военным, защитникам и ветеранам, мы понимаем, что важным фактором сохранения украинства является переосмысление украинской истории, сохранение традиций, которые демонстрируют украинцев как самобытных, непокоренных и свободных людей

- отмечает директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП Павел Мороз.
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С Главным управлением коммуникаций Вооруженных Сил Украины уже продолжаются консультации по созданию на базе проекта "Кобзарство. Эпическая традиция " специальной программы для моральной поддержки воинов ВСУ с участием кобзарей и Братчиков Кобзарских цехов Киева, Львова и Харькова.

В завершение пресс-конференции, приглашенные гости имели возможность послушать вживую кобзарские думы в исполнении ТарасаКомпаниченко; кобзаря, Панотца и цехмастера Киевского Кобзарского Цеха Николая Товкайло; кобзаря, лирника, братчика Львовского Кобзарского Цеха Тараса Дороцкого.

Участники пресс-конференции также были приглашены на открытие выставки "Живое наследие: время, пространство, культура", которая продлится с16 по 30 октября в Национальной академии искусств Украины, где будут представлены лучшие образцы и традиции нематериального наследия Украины.

Веб-сайт проекта "Кобзарство. Эпическая традиция " - "ДУМА"

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Справка

Проект "Кобзарство. Эпическая традиция" реализуется Ассоциацией "Смотри украинское!" в сотрудничестве с Киевским Кобзарским Цехом, Харьковским Кобзарским Цехом и Львовским Кобзарским Цехом при поддержке Украинского Культурного Фонда, при содействии Культурной институции "Межвухами" и Национальной Академии искусств Украины. Спасибо за многолетнюю поддержку сохранения кобзарской традиции Фонду МХП-Громаде.

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия-комплексное развитие общин. география деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Культура