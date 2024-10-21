У Києві презентували проєкт на підтримку збереження та розвитку традицій українського кобзарства

Днями у Києві презентували інтернет-портал "ДУМА", створений заради підтримки визнання "Практики з охорони кобзарсько-лірницької традиції" ЮНЕСКО, збереження та розвитку традицій українського кобзарства, передає УНН.

Деталі

Захід відбувся у Медіацентрі Україна, напередодні Міжнародного дня нематеріальної культурної спадщини (День прийняття Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини), який відзначається щорічно 17 жовтня.

Також, в ході заходу, відбулася прес-конференція проєкту "Кобзарство. Епічна традиція".

Передісторія

Наприкінці 2022 року до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України було внесено "Кобзарсько-лірницьку традицію" (кобзарство) (охоронний номер 053). Внесення до Національного переліку свідчить про національну значущість багатосторічної культурно-освітньої державотворчої діяльності кобзарів та лірників.

У 2023 році за ініціативи Кобзарських цехів Києва, Харкова та Львова, спільно з акредитованою в ЮНЕСКО ГО "Центр розвитку "Демократія через культуру", Національною Академією мистецтв України та Асоціацією "Дивись українське!", за підтримки Фонду "МХП-Громаді", Україна подала відповідну заявку на внесення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО "Практики з охорони кобзарсько-лірницької традиції".

Спочатку ми вагались щодо ідеї подання "Практики з охорони кобзарсько-лірницької традиції" на визнання ЮНЕСКО, тому що кобзарі та лірники не шукають гучної слави та великої популярності. Кобзарські цехидосить закриті спільноти. З часом ми зрозуміли, що таке всесвітнє визнання нашої спадщини в першу чергу важливе для України. Через таке визнання світ більше дізнається про Україну, про наші традиції, самобутність, ідентичність. Розуміння того, що всесвітнє визнання української культури допоможе Україні у боротьбі та підтримає дух українців, привело нас до рішення подати заявку в ЮНЕСКО - коментує кобзар, археолог, Панотець, цехмайстер Київського Кобзарського Цеху Микола Товкайло.

"Завдяки спільній злагодженій роботі ми досить швидко зібрали необхідні документи та створили документальний фільм "Світ кобзарства" для подання заявки в ЮНЕСКО, після чого нам повідомили, що процедура прийняття рішення може зайняти 3-7 років. Такі терміни нас не задовольнили, в першу чергу, через війну в Україні і загрозу знищення кобзарської традиції. Після експертної оцінки фахівців ЮНЕСКО та переконливої аргументації української сторони, заявка отримала статус пріоритетності розгляду. Затверджено рішення, що вона буде розглянута вже на початку грудня 2024 року на XIX сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в Асунсьйоні, Республіка Парагвай" – додає Голова Правління Асоціації "Дивись українське!", продюсер проєкту "Кобзарство. Епічна традиція" Андрій Різоль.

Реалізація проєкту "Кобзарство. Епічна традиція" відбулася за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

В межах проєкту "Кобзарство. Епічна традиція" створений веб-портал "ДУМА", який на початковому етапі включає в себе:

високоякісний студійний запис близько 100 творів дум від 12 сучасних кобзарів та лірників;

19 відео виконань епічного кобзарського репертуару;

6 фільмів-портретів кобзарів;

3 освітні відеолекції.

В найближчому майбутньому заплановано розширення порталу, куди увійдуть:

архівні та реставровані записи, починаючи з кінця XIXст. (валкові записи Філарета Колеси, Миколи Лисенка та ін.) і до новітніших середини XX ст. і до сьогодні;

наукові статті та посилання на усі можливі матеріали про традиційне кобзарство;

збільшення лекційного матеріалу для шкільної та популяризаторської програми;

інформація про суміжні проєкти зі збереження нематеріальної спадщини в Україні і світі.

"Весь проєкт "Кобзарство. Епічна традиція" та його важлива складова веб-портал "ДУМА", створений за міжнародними стандартами та рекомендаціями ЮНЕСКО для того, щоб прокласти шлях української культурної спадщини в сучасну цифрову епоху. Сайт проєкту буде ще одним майданчиком щоб розповісти світові про Україну", – пояснює кінорежисер, креативний продюсер проєкту "Кобзарство. Епічна традиція" Олесь Санін.

"Завдяки збереженню кобзарських традицій нам вдається зберігати своє коріння, витоки. Ми хочемо доносити до багатьох про нашу історію та живі традиції. Кобзарські думи зворушували наших предків, пробуджували в них почуття людяності, гідності, підіймали боротьбу за свободу. У витоках кобзарства криється найбільша цінність, яка належить всьому світові" – додає український культурний діяч, кобзар, бандурист і лірник Тарас Компаніченко.

Ідею висування "Практики з охорони кобзарсько-лірницької традиції" на визнання ЮНЕСКО, як вагомий інструмент для просування української культури у світі, так і для підтримки морального духу українців у боротьбі з ворогом із самого початку підтримав благодійний Фонд "МХП-Громаді".

Для компанії МХП надзвичайно важливо, щоб Україна перемогла в цій несправедливій війні. Окрім постійної допомоги військовим, захисникам і ветеранам, ми розуміємо, що важливим фактором збереження українства є переосмислення української історії, збереження традицій, які демонструють українців як самобутніх, нескорених і вільних людей – наголошує директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП Павло Мороз.

З Головним управлінням комунікацій Збройних Сил України вже тривають консультації щодо створення на базі проєкту "Кобзарство. Епічна традиція" спеціальної програмидля моральної підтримки воїнів ЗСУ за участі кобзарів та братчиків Кобзарських цехів Києва, Львова та Харкова.

На завершення прес-конференції, запрошені гості мали змогу послухати наживо кобзарські думи у виконанні ТарасаКомпаніченка; кобзаря, Панотця та цехмайстера Київського Кобзарського Цеху Миколи Товкайло; кобзаря, лірника, братчика Львівського Кобзарського Цеху Тараса Дороцького.

Учасники прес-конференції також були запрошені на відкриття виставки "Жива спадщина: час, простір, культура", яка триватиме з16 по 30 жовтня у Національній академії мистецтв України, де будуть представлені кращі зразки та традиції нематеріальної спадщини України.

Веб-сайт проєкту "Кобзарство. Епічна традиція" - "ДУМА"

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Довідка

Проєкт "Кобзарство. Епічна традиція" реалізується Асоціацією "Дивись українське!" у співпраці з Київським Кобзарським Цехом, Харківським Кобзарським Цехом та Львівським Кобзарським Цехом за підтримки Українського Культурного Фонду, за сприяння Культурної інституції "Міжвухами" та Національної Академії мистецтв України. Дякуємо за багаторічну підтримку збереження кобзарської традиції Фонду МХП-Громаді.

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.