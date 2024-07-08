На путях "красной" линии столичного метрополитена после ракетной атаки рф нашли и изъяли опасные для движения поездов предметы. Движение поездов по "красной" линии восстановлено, сообщили в КГГА, передает УНН.

"Обследование открытого участка "красной" линии метро завершено. Обнаружены и изъяты опасные для движения поездов предметы, которые появились на путях в результате ракетных обстрелов", - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что движение поездов по "красной" линии восстановлено в обычном режиме. Все станции наземного участка открыты для пассажирских перевозок. Сейчас столичная подземка работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что поезда красной линии временно прекратили движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" из соображений безопасности и проверки после массированного ракетного удара по Киеву.