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В Киеве после российской атаки количество пострадавших возросло до 33 человек

Киев • УНН

 • 4887 просмотра

В Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 33 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Погибли 9 человек, полиция приняла 278 заявлений о повреждении имущества.

В Киеве после российской атаки количество пострадавших возросло до 33 человек

По состоянию на 14:00 количество пострадавших в Киеве в результате российской атаки возросло до 33 человек, среди них – 4 несовершеннолетних, сообщила столичная полиция. Об этом сообщила столичная полиция, пишет УНН.

Террористический удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 33 человек, погибли 9 человек

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что полицейские столицы продолжают документировать последствия циничного удара рф по мирным жителям. В частности, следователи уже приняли 278 заявлений от граждан о повреждении имущества"

Напомним

Во время массированной атаки рф в Киеве зафиксировано два попадания по территории "Киевмедспецтранса". В результате обстрела сгорели 5 карет скорой помощи, повреждено 20 автомобилей и 4 здания.

Ольга Розгон

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