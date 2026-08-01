В Киеве после российской атаки количество пострадавших возросло до 33 человек
Киев • УНН
В Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 33 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Погибли 9 человек, полиция приняла 278 заявлений о повреждении имущества.
По состоянию на 14:00 количество пострадавших в Киеве в результате российской атаки возросло до 33 человек, среди них – 4 несовершеннолетних, сообщила столичная полиция. Об этом сообщила столичная полиция, пишет УНН.
Террористический удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 33 человек, погибли 9 человек
Также отмечается, что полицейские столицы продолжают документировать последствия циничного удара рф по мирным жителям. В частности, следователи уже приняли 278 заявлений от граждан о повреждении имущества"
Напомним
Во время массированной атаки рф в Киеве зафиксировано два попадания по территории "Киевмедспецтранса". В результате обстрела сгорели 5 карет скорой помощи, повреждено 20 автомобилей и 4 здания.