В Киеве обнаружили сброс нефтепродуктов на Богатырском озере: продолжаются работы по очистке

В Киеве на Богатырском озере зафиксировали сброс нефтепродуктов, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Ночью, 16 марта, на озере Богатырское в Оболонском районе столицы произошла утечка нефтепродуктов, о чем сообщили сотрудники КП "Плесо" с информацией от представителей Главного управления Национальной полиции в Киеве. Инспекторы и работники лаборатории предприятия немедленно прибыли на место происшествия, чтобы установить объемы и характеристики утечки.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов, эксперты из КП "Плесо" установили боны и применили специальное средство "Эколан-М", которое предназначено для очистки почв и водоемов от загрязнений нефтепродуктами. Они постепенно увеличивают объем использованного сорбента, продолжая мониторить состояние озера. Факт загрязнения озера Богатырское расследуют правоохранительные органы, которые собирают всю необходимую информацию.

Напомним

По решению суда Подольская районная прокуратура Киева провела обыски в коммунальном предприятии "Плесо" с целью выявления и фиксации информации, связанной с его деятельностью, а также отыскания оригиналов документов документооборота.