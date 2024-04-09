В Киеве на Привокзальной из-за аварии на коллекторе образовался провал: движение транспорта ограничено

В Киеве на улице Привокзальной из-за аварии на канализационном коллекторе образовался провал, коммунальщики работают над переключением канализационных стоков на резервную линию, не нарушая водоснабжения и водоотведения, а движение транспорта на этом участке улицы ограничено, сообщили в КГГА во вторник, пишет УНН.

Детали

"На проезжей части улицы Привокзальной из-за аварии на канализационном коллекторе образовался провал, специалисты "Киевводоканала" работают на месте", - сообщили в КГГА в соцсетях.

Аварийная ситуация, как указано, произошла на улице Привокзальной, 8.

Как указано, специалисты выполняют подготовительные работы к переключению стоков с самотечного коллектора на дублирующую нитку. "Переключение не будет влиять на водоснабжение и водоотведение", - заверили в КГГА.

"Движение транспорта ограничено на участке улицы Привокзальной со стороны Харьковского шоссе в направлении улицы Бориспольской", - добавили в госадминистрации.

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