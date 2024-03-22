В Киеве на Оболони перевернулся строительный кран

В Киеве на территории строительной площадки в оболонском районе города перевернулся строительный кран. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром. Предварительно пострадавших в результате происшествия нет.

На пересечении улиц Богатырской и Полярной перевернулся кран на территории строительной площадки - пострадавших нет - резюмировали в КГГА.

В ведомстве добавляют, что движение транспорта осуществляется в обычном режиме.

Дополнение

Тем временем местные жители уже опубликовали в соцсетях фото опрокинутого крана.

Напомним,

На озере Богатырское в Оболонском районе столицы произошла утечка нефтепродуктов. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов, эксперты из КП "Плесо" установили боны и применили специальное средство "Эколан-М".