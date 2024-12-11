В Киеве мужчина во время прогулки избил собаку ногами: полиция уже открыла производство

В Киеве мужчина издевался над собакой и бил ее ногами. Его действия попали на видео, которое разлетелось в соцсетях. Столичные правоохранители уверяют, что личность нарушителя уже установили и открыли производство, передает УНН.

Детали

Социальными сетями распространилось видео, на котором мужчина во время прогулки издевается над собакой.

Следователи полиции сразу зарегистрировали данную информацию по факту жесткого обращения с животным и началось уголовное производство по одной из статей Уголовного кодекса Украины.

"Личность правонарушителя установлена, сейчас продолжаются мероприятия по его задержанию. За совершение такого уголовного преступления законодательством предусмотрено наказание - до трех лет лишения свободы с конфискацией животного",- сообщает полиция столицы.

Напомним

В 2023 году открыто 178 уголовных дел по жестокому обращению с животными, что превышает показатели прошлого года. С 2015 года зафиксировано всего 1599 таких производств.