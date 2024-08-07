В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ сообщили об угрозе баллистики
Киев • УНН
В столице и ряде областей на севере и в центре Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, пишет УНН.
Детали
Воздушная тревога охватила столицу и ряд областей на севере, востоке и в центральной части страны.
Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
На Київщині працює ППО: зафіксовано рух ворожих БпЛА7 августа 2024, 04:07 • 27928 просмотров
Эксклюзив
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
Эксклюзив
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
Эксклюзив