В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ сообщили об угрозе баллистики

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

  •  105287 просмотра
Италия подняла в воздух истребители из-за неизвестных самолетов в Балтии

Италия подняла в воздух истребители из-за неизвестных самолетов в Балтии

  •  106214 просмотра
В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

  •  98590 просмотра
ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

  •  45593 просмотра
Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

  •  52160 просмотра
публикации
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

  •  39480 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  123267 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  133639 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  175932 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  184790 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

  •  42137 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

  •  54757 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  106486 просмотра
Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

5 августа 2024, 14:01  •  103813 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

5 августа 2024, 12:12  •  111620 просмотра
Актуальное
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ сообщили об угрозе баллистики

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ сообщили об угрозе баллистики

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 06:48  •  14133 просмотра

Read in English

В столице и ряде областей на севере и в центре Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, пишет УНН.

Детали

Воздушная тревога охватила столицу и ряд областей на севере, востоке и в центральной части страны.

Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

На Київщині працює ППО: зафіксовано рух ворожих БпЛА7 августа 2024, 04:07 • 27928 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
kievКиев
Эксклюзив
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
  •  14217 просмотра

Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп

Эксклюзив
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
  •  24938 просмотра

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
  •  105752 просмотра

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
  •  108855 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
  •  106295 просмотра

Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
  •  99281 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия

Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
6 августа 2024, 07:16  •  85439 просмотра

Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
6 августа 2024, 06:43  •  100370 просмотра

Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Эксклюзив
F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
5 августа 2024, 14:15  •  113954 просмотра

F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
5 августа 2024, 13:19  •  107632 просмотра

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Популярные

Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

  •  52160 просмотра
ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

  •  45593 просмотра
В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

  •  98590 просмотра
Италия подняла в воздух истребители из-за неизвестных самолетов в Балтии

Италия подняла в воздух истребители из-за неизвестных самолетов в Балтии

  •  106214 просмотра
Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

  •  105287 просмотра

Публикации

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

  •  39480 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  123267 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  133639 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  175932 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  184790 просмотра

Война

ССО отбили штурм россиян на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов: несколько оккупантов взяли в плен

ССО отбили штурм россиян на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов: несколько оккупантов взяли в плен

  •  2247 просмотра
По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

  •  5679 просмотра
Мариуполь превращается в логистический центр вс рф, в результате достройки железной дороги

Мариуполь превращается в логистический центр вс рф, в результате достройки железной дороги

  •  8640 просмотра
В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога: уничтожили два вражеских дрона

В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога: уничтожили два вражеских дрона

  •  9728 просмотра
рф обстреляла 12 населенных пунктов Донетчины: 12 раненых

рф обстреляла 12 населенных пунктов Донетчины: 12 раненых

  •  12169 просмотра

политика

Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

  •  6135 просмотра
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп

Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
Эксклюзив

  •  14243 просмотра
рф использует войну с Украиной для идеологической обработки детей - ЦПИ

рф использует войну с Украиной для идеологической обработки детей - ЦПИ

  •  16184 просмотра
Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству по Украине - Politico

Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству по Украине - Politico

  •  11638 просмотра
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
Эксклюзив

  •  24972 просмотра

Война

ССО отбили штурм россиян на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов: несколько оккупантов взяли в плен

ССО отбили штурм россиян на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов: несколько оккупантов взяли в плен

  •  2247 просмотра
По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

  •  5679 просмотра
Мариуполь превращается в логистический центр вс рф, в результате достройки железной дороги

Мариуполь превращается в логистический центр вс рф, в результате достройки железной дороги

  •  8640 просмотра
В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога: уничтожили два вражеских дрона

В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога: уничтожили два вражеских дрона

  •  9728 просмотра
рф обстреляла 12 населенных пунктов Донетчины: 12 раненых

рф обстреляла 12 населенных пунктов Донетчины: 12 раненых

  •  12169 просмотра

политика

Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

  •  6135 просмотра
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп

Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
Эксклюзив

  •  14243 просмотра
рф использует войну с Украиной для идеологической обработки детей - ЦПИ

рф использует войну с Украиной для идеологической обработки детей - ЦПИ

  •  16184 просмотра
Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству по Украине - Politico

Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству по Украине - Politico

  •  11638 просмотра
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
Эксклюзив

  •  24972 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  107855 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  112000 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  125729 просмотра

Экономика

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
Эксклюзив

  •  24972 просмотра
Цена биткоина выросла на 2%, но восстановление криптовалют замедляется

Цена биткоина выросла на 2%, но восстановление криптовалют замедляется

  •  6994 просмотра
Курс валют на 7 августа: гривна продолжает укрепляться

Курс валют на 7 августа: гривна продолжает укрепляться

  •  12318 просмотра
Hugo Boss продала свой бизнес в России компании 'Стокман'

Hugo Boss продала свой бизнес в России компании 'Стокман'

  •  33083 просмотра
Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

  •  36410 просмотра

Киев

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ сообщили об угрозе баллистики

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ сообщили об угрозе баллистики

  •  14476 просмотра
ДТП на бульваре Михновского усложнило движение в центр Киева

ДТП на бульваре Михновского усложнило движение в центр Киева

  •  9861 просмотра
Дожди с грозами и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди с грозами и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  15967 просмотра
На Киевщине работает ПВО: зафиксировано движение вражеских БпЛА

На Киевщине работает ПВО: зафиксировано движение вражеских БпЛА

  •  27973 просмотра
Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

  •  33887 просмотра