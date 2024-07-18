Очередной температурный рекорд зафиксировали в Киеве - жара 17 июля достигла самого высокого показателя для этого дня за всю историю наблюдений, пишет УНН со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Детали

По данным метеостанции учреждения, 17 июля в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6°С.

Как сообщается, это значение превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 0,2°С.

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«С начала июля в столице зафиксировано уже 13 температурных рекордов», - сообщили в обсерватории.