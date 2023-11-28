В Хмельницком районе взрывы, работают силы ПВО

Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе беспилотников и ракет в южных регионах

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о потенциальной угрозе со стороны беспилотников и ракет в Херсонской, Николаевской и Криворожской областях, а также об активности вражеской тактической авиации.