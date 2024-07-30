Правоохранители на Хмельнитчине разоблачили псевдореабилитационный центр, в котором незаконно содержались 44 человека. Среди пациентов были и военнослужащие ВСУ. Сообщено о подозрении четырем лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.

Детали

По данным прокуроров, житель Львова основал на территории Хмельницкой области псевдореабилитационный центр по оказанию помощи лицам с разного рода зависимостями. Вместе с тремя сообщниками он арендовал жилой дом с земельным участком.

«Клиентов» подыскивали в интернете или среди знакомых. Также распространяли объявления об оказании помощи в преодолении пагубной зависимости и лечения ПТСР. Стоимость «услуг» составляла в среднем 20 тыс грн в месяц. «Лечение» оплачивали близкие родственники.

Среди «пациентов» были военнослужащие ВСУ, которые имели посттравматические стрессовые расстройства. Они, находясь в отпуске, по настоянию родных обращались за помощью. Тех, кто не соглашался ехать в реабилитационное учреждение добровольно, вывозили силой - рассказали в прокуратуре.

Как сообщается, лечение пострадавшие не получали. Более того, они не могли по собственной воле покинуть заведение, ведь их запирали в охраняемых помещениях, а документы отбирали. Контакты с внешним миром строго ограничивались. Телефоном пользоваться им не позволяли.

Среди 44 иждивенцев в заведении находилось и 3 несовершеннолетних.

4 лицам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении людей, совершенные организованной группой (ч. 2 ч. 3 ст. 146 УК Украины). Сейчас всем фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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