Киев • УНН
Правоохранители разоблачили псевдореабилитационный центр в Хмельницкой области, где незаконно удерживали 44 человека, включая военных ВСУ. Четырем лицам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы.
Правоохранители на Хмельнитчине разоблачили псевдореабилитационный центр, в котором незаконно содержались 44 человека. Среди пациентов были и военнослужащие ВСУ. Сообщено о подозрении четырем лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.
Детали
По данным прокуроров, житель Львова основал на территории Хмельницкой области псевдореабилитационный центр по оказанию помощи лицам с разного рода зависимостями. Вместе с тремя сообщниками он арендовал жилой дом с земельным участком.
«Клиентов» подыскивали в интернете или среди знакомых. Также распространяли объявления об оказании помощи в преодолении пагубной зависимости и лечения ПТСР. Стоимость «услуг» составляла в среднем 20 тыс грн в месяц. «Лечение» оплачивали близкие родственники.
Среди «пациентов» были военнослужащие ВСУ, которые имели посттравматические стрессовые расстройства. Они, находясь в отпуске, по настоянию родных обращались за помощью. Тех, кто не соглашался ехать в реабилитационное учреждение добровольно, вывозили силой
Как сообщается, лечение пострадавшие не получали. Более того, они не могли по собственной воле покинуть заведение, ведь их запирали в охраняемых помещениях, а документы отбирали. Контакты с внешним миром строго ограничивались. Телефоном пользоваться им не позволяли.
Среди 44 иждивенцев в заведении находилось и 3 несовершеннолетних.
4 лицам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении людей, совершенные организованной группой (ч. 2 ч. 3 ст. 146 УК Украины). Сейчас всем фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Силоміць утримували десятки людей в "реабілітаційному центрі": у Києві судитимуть зловмисників4 июня 2024, 10:28 • 21196 просмотров