В Хмельницкой области из-за дроновой атаки рф поврежден элеватор
Киев • УНН
Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. В результате атаки зафиксированы незначительные повреждения элеватора, пострадавших нет.
В Хмельницкой области уничтожили два вражеских беспилотника. В результате атаки рф зафиксированы незначительные повреждения элеватора, пострадавших нет, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в субботу в Telegram, пишет УНН.
Сегодня, во время сигналов "Воздушная тревога", силы ПВО сбили 2 вражеских дрона. В результате атаки, нанесены незначительные повреждения конструкциям элеватора. По состоянию на этот час, обращений о погибших или травмированных не поступало
Над Украиной за ночь сбили 39 из 71 вражеского дрона2 ноября 2024, 09:29 • 7190 просмотров