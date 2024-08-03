Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона из-за обстрела погиб мужчина 1970 года рождения. Двое других гражданских - женщина 1948 г.р. и мужчина 1955 г.р. - получили осколочные ранения спины.
В Херсоне в Днепровском районе из-за обстрела террористов один человек погиб и двое других гражданских получили ранения. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
По информации, в результате агрессии вражеской страны в Днепровском районе города Херсон гражданский 1970 года рождения получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Кроме того, от обстрелов оккупантов потеплели еще два человека: женщина 1948 года рождения и мужчина 1955 года рождения. Они получили осколочные ранения спины. Сейчас пострадавшие после медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно.
росіяни повністю знищили автентичну пам’ятку світового значення Херсонес Таврійський: Лубінець звернувся до ООН 24 июля 2024, 17:41 • 30650 просмотров