В Херсоне в Днепровском районе из-за обстрела террористов один человек погиб и двое других гражданских получили ранения. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

По информации, в результате агрессии вражеской страны в Днепровском районе города Херсон гражданский 1970 года рождения получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Кроме того, от обстрелов оккупантов потеплели еще два человека: женщина 1948 года рождения и мужчина 1955 года рождения. Они получили осколочные ранения спины. Сейчас пострадавшие после медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно.

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