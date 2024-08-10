В Херсоне после российского обстрела значительно ухудшилось качество воздуха - ОВА
Киев • УНН
Из-за пожара от российского обстрела в Херсоне зафиксировано превышение норм концентрации оксида углерода в двух районах. На ул. Независимости уровень превышает норму в 1,35 раза, на ул. Ильи Кулика - в 1,57 раза.
Из-за пожара, вызванного российским обстрелом, в Херсоне повысился уровень загрязненности воздуха. В двух районах города зафиксировано превышение допустимых норм концентрации оксида углерода. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Из-за пожара, вызванного российским обстрелом, в Херсоне повысился уровень загрязненности воздуха. Исследования показали, что в двух районах города зафиксировано превышение допустимых норм концентрации оксида углерода. В частности, на улице Независимости уровень оксида углерода превышает норму в 1,35 раза, а на улице Ильи Кулика - в 1,57 раза
Он добавил, что содержание других вредных веществ, таких как сернистый ангидрид, диоксид азота, фенол и формальдегид, остаются в пределах допустимых значений.
Напомним
Ночью из-за обстрела российских войск произошел крупный пожар за пределами Херсона. Дым охватил город, жителям советуют закрыть окна, пить больше воды и пользоваться масками для защиты органов дыхания.