В Херсоне после российского обстрела значительно ухудшилось качество воздуха - ОВА

Из-за пожара, вызванного российским обстрелом, в Херсоне повысился уровень загрязненности воздуха. В двух районах города зафиксировано превышение допустимых норм концентрации оксида углерода. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Из-за пожара, вызванного российским обстрелом, в Херсоне повысился уровень загрязненности воздуха. Исследования показали, что в двух районах города зафиксировано превышение допустимых норм концентрации оксида углерода. В частности, на улице Независимости уровень оксида углерода превышает норму в 1,35 раза, а на улице Ильи Кулика - в 1,57 раза - сообщил Прокудин.

Он добавил, что содержание других вредных веществ, таких как сернистый ангидрид, диоксид азота, фенол и формальдегид, остаются в пределах допустимых значений.

Напомним

Ночью из-за обстрела российских войск произошел крупный пожар за пределами Херсона. Дым охватил город, жителям советуют закрыть окна, пить больше воды и пользоваться масками для защиты органов дыхания.