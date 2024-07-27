Вражеская армия обстреляла Корабельный район Херсона. Снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего погибла 64-летняя женщина, сообщил председатель Херсонской ОГА.
В Херсоне армия оккупантов обстреляла Корабельный район. Снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего 64-летняя женщина получила смертельные ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Час назад российская армия обстреляла Корабельный район Херсона, снаряд попал в многоэтажку.
К сожалению, смертельные ранения получила 64-летняя женщина
На Херсонщині внаслідок обстрілу з боку рф загинула жінка, постраждав чоловік27 июля 2024, 18:14 • 28116 просмотров