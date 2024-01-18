В Херсоне из-за обстрелов оккупантов без отопления осталось 56 многоэтажек
Киев • УНН
В результате обстрелов оккупантов в Херсоне остановилась котельная, из-за чего 56 многоквартирных домов остались без тепла. Сейчас продолжаются работы по оценке ущерба и планированию восстановления.
Из-за обстрелов оккупантов в Херсоне остановлена работа одной из котельных. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, 56 многоквартирных домов остались без тепла, передает УНН.
Из-за обстрелов со стороны российских оккупационных войск аварийно остановлена работа местной котельной и прекращено газоснабжение в микрорайоне. Без отопления в этот час остались 56 многоквартирных домов, без газоснабжения - 8 800 квартир
По его словам, сейчас специалисты АО "Херсонгаз" и "Херсоноблэнерго" изучают объем повреждений для определения сроков восстановления.
В Херсоне из-за обстрелов оккупантов без отопления осталось 56 многоэтажек
В результате обстрелов оккупантов в Херсоне остановилась котельная, из-за чего 56 многоквартирных домов остались без тепла. Сейчас продолжаются работы по оценке ущерба и планированию восстановления.
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